باريس سان جيرمان يُجهز عرضاً خيالياً من أجل صانع ألعاب ليفربول

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يُجهز في الوقت الحالي عرضاً خيالياً وصلت قيمته إلي مبلغ 87 مليون جنيه إسترليني, وذلك من أجل التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبذلك يكون فريق باريس سان جيرمان قد إنضم إلي الصراع رفقة فريق برشلونة الإسباني من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي في الصيف الحالي, ولكن العائق الأبرز أمام كلاً من الفريقين أن البرازيلي فيليبي كوتينيو لا يرغب تماماً في الرحيل عن قلعة أنفيلد رود سواء في الصيف الحالي أو في المستقبل القريب.

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وإضافة لذلك فإن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو قد قام بتجديد عقده مؤخراً مع الريدز, وذلك لمدة 5 مواسم أخرى لينتهي عقده بذلك مع فريق ليفربول في صيف عام 2022 م, ولعل ما دفعه بكل تأكيد لإتخاذ ذلك القرار هو ما قدمه فريق ليفربول على المستوى الجماعي في الموسم الماضي, مما أدى إلي إنهاء الريدز الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع في الترتيب وبالتالي ضمن الفريق مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وإن كان ذلك من بوابة الدور التمهيدي للمسابقة.

ومن جهة أخرى أيضاً أكد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في العديد من المناسبات في وقت سابق أن البرازيلي فيليبي كوتينيو يُعد عنصراً أساسياً في فريق الريدز ولا يُمكن التخلي عنه بأي وسيلة ممكنة.