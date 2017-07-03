إنتر يواصل إصراره على ضم دي ماريا من العاصمة الفرنسية باريس

كشفت صحفية توتو سبورت الإيطالية أن فريق إنتر الإيطالي لا يزال مُصراً على التعاقد مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإيطالي لوتشانو سباليتي مدرب فريق إنتر الجديد.
كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة نادي إنتر مستعدة لدفع مبلغ 43 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات النجم أنخيل دي ماريا في الصيف الحالي, وذلك بالرغم من تمسك إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي باللاعب كثيراً نظراً لكونه أصبح عنصراً أساسياً في مشروع الفريق الباريسي.
ولكن وفي الوقت ذاته تُحاول إدارة النادي الباريسي في الصيف الحالي أيضاً التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريغز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني, وفي حالة نجاحه في حسم الصفقة فحينها ربما يسمح لنجمه أنخيل دي ماريا بالرحيل عن قلعة حديقة الأمراء وخاصة وأن أنخيل دي ماريا قد وصل عمره إلي 29 عاماً.
ومن جهته يرغب المدرب لوتشانو سباليتي في ضم لاعب إلي صفوف فريقه يمتلك الخبرة اللازمة في الملاعب الأوروبية, وذلك من أجل إعادة فريق إنتر إلي أمجاده السابقة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي, وبالتأكيد في الموسم المقبل سيرغب أنصار الفريق في المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإيطالي أو على الأقل إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار وبالتالي العودة من جديد للمشاركة في مسابقة دوري أبطال, علماً بأنه يغيب في الموسم المقبل عن المسابقات الأوروبية.
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