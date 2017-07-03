إيفرتون يُقدم رسمياً ثالث صفقاته الرسمية لوسائل الإعلام

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قدم فريق إيفرتون الإنجليزي اليوم الأثنين رسمياً ثالث صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وهو الجناح الإسباني ساندرو راميريز قادماً من فريق ملقا الإسباني وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 5,25 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لمدة 4 مواسم حتى صيف عام 2021 م.

وبذلك يواصل فريق إيفرتون تدعيماته القوية في الصيف الحالي بناءً على رغبة مدربه الهولندي رونالد كومان, حيث سبق وأن تعاقد الفريق رسمياً مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي, إضافة إلي متوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي, كما بات النادي قريباً أيضاً من التعاقد مع المدافع الإنجليزي الواعد مايكل كين لاعب فريق بيرنلي الإنجليزي.

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ويأتي كل ذلك في إطار سعي إدارة نادي التوفيز لسد جميع الثغرات التي ظهرت على الفريق في الموسم الماضي, حتى يُصبح فريق إيفرتون قادراً في الموسم المقبل على تحقيق أهدافه وإسعاد جماهيره, ولعل أبرز هدف مُتفق عليه سواء من جانب إدارة النادي أو من جانب المدرب رونالد كومان هو أن يُنهي الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الأربعة الكبار حتى يضمن تأهله إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي يليه.

ولكن ذلك لا يعني أن الفريق لن يُفكر في بقية المسابقات التي يُشارك فيها وهي الدوري الأوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وخاصة مع الإمكانيات التي يمتلكها الفريق في الوقت الحالي.