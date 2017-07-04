رودجرز يؤكد بأن ديمبيلي لن يُغادر سيلتك إلا عقب تأهل الفريق لدوري الأبطال

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أكد بريندان رودجرز مدرب فريق سيلتك الإسكتلندي أن الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم الفريق لن يرحل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية إلا عقب تأهل الفريق إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما يتخطى الدور التمهيدي من عمر المسابقة.

ويأتي ذلك في ظل العديد من الأنباء التي صدرت في الأونة الآخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام الإنجليزية, والتي أكدت أن العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد أبدت إهتمامها بالمهاجم الفرنسي, ولعل أبرز تلك الأندية هي فريق أرسنال وفريق تشيلسي وفريق توتنهام هوتسبير وفريق وست هام يونايتد.

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هذا ومن المتوقع أن تصل قيمة صفقة إنتقال المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي إلي أي فريق أخر إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني, علماً بأن فريق وست هام يونايتد كان قد سبق له وأن حاول التعاقد مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2017 م وتحديداً خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية, حينما قدم عرضاً إلي نادي سيلتك وصلت قيمته إلي مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني, ولكن إدارة نادي سيلتك رفضت تماماً ذلك العرض نظراً لقيمة اللاعب المرتفعة وإمكانياته الكبيرة.

وكان المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي قد ساهم في تتويج فريقه سيلتك بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي, كما سجل أيضاً 32 هدفاً في 48 مباراة شارك فيها رفقة الفريق مما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية.