إيفرتون يتعاقد رسمياً مع المدافع الواعد مايكل كين

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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن تعاقده رسمياً مع المدافع الإنجليزي الواعد مايكل كين قادماً من فريق بيرنلي الإنجليزي, وذلك في رابع صفقة رسمية لفريق التوفيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, علماً بأنه كان قد قدم لاعباً أخر اليوم الأثنين منذ ساعات قليلة وهو الجناح الإسباني ساندرو راميريز.

هذا وقد أعلن نادي إيفرتون عبر موقعه الرسمي أن قيمة صفقة إنتقال المدافع الواعد مايكل كين إلي صفوفه وصلت قيمتها إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني, وذلك بعقد يمتد مع فريق التوفيز لمدة 5 مواسم مقبلة على أن يتقاضى اللاعب راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

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وبذلك يكون فريق إيفرتون قد نجح في هزيمة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي كان يُصارع معه من أجل الظفر بخدمات المدافع الواعد, علماً بأن المدافع مايكل كين صاحب ال 24 عاماً كان قد بدأ مسيرته الرياضية رفقة فريق مانشستر يونايتد.

وعقب الإعلان الرسمي عن الصفقة أعرب المدافع مايكل كين عن سعادته البالغة بالتعاقد مع فريق إيفرتون, مُشيراً إلي أنه يؤمن بأن الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون هو الذي يُمكن أن يُساعده في أن يُصبح لاعباً أفضل, كما تمنى أيضاً في أن ينجح رفقة فريقه الجديد في الموسم المقبل وخاصة بسبب رغبته الكبيرة في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.