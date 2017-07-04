محمود طاهر يُشدد على أهمية مباراة القطن ويتحدث عن قضية كوليبالي

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أكد المهندس محمود طاهر رئيس نادي الأهلي أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي ستجمعه بنظيره فريق القطن الكاميروني تُعد في غاية الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي وأنصاره, وذلك نظراً لأهميتها الكبيرة ومدى تأثيرها على مشوار المارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي.

حيث يحتاج المارد الأحمر إلي تحقيق الفوز ولا أي شئ سواه حتى ولو بهدف وحيد فقط حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, دون النظر إلي نتيجة المباراة التي ستجمع بين كلاً من فريق الوداد البيضاوي المغربي وضيفه فريق زاناكو الزامبي بالدار البيضاء على ملعب محمد الخامس.

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وفي سياق حديثه أيضاً أشار المهندس محمود طاهر إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي يسعى في الوقت الحالي إلي زيادة عدد الجماهير التي ستكون حاضرة في مباراة المارد الأحمر أمام فريق القطن الكاميروني والتي ستُقام على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, حيث سيطلب مجلس إدارة النادي الأهلي من المسئولين عن الأمن زيادة العدد إلي 20 ألف مشجع وذلك بعدما كان حاضراً في لقاء الوداد البيضاوي الآخير على الملعب ذاته 10 ألاف مشجع, مُضيفاً أيضاً أن أعداد الجماهير سوف تزيد أكثر مع مرور الوقت بالإتفاق مع الجهات الأمنية.

وفي إطار حديثه عن قضية المهاجم سوليماني كوليبالي أكد المهندس محمود طاهر أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد أرسل ملف هذه القضية إلي الإتحاد الدولي لكرة القدم, ولكنه لم يتلقى أي رد حتى الآن من الإتحاد الدولي لكرة مؤكداً بأن النادي الأهلي لن يتراجع عن حقه بعدما هرب المهاجم بهذه الطريقة الغريبة إلي العاصمة الإنجليزية لندن.