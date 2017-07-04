نافاس يؤكد بأنه سيقاتل حتى الموت للبقاء في البيت الملكي

Advertisements

أكد الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس بأنه على أتم الإستعداد من أجل القتال حتى الموت لكي يبقى الحارس الأساسي في فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني, وذلك عقب العديد من الشائعات التي صدرت من جانب بعض وسائل الإعلام الإسبانية والتي أكدت أن فريق ريال مدريد يرغب في التعاقد في حارس مرمى صاحب إمكانيات كبيرة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي على رأس تلك الأسماء الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني والحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي, وأيضاً الحارس الإيطالي الواعد جانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي, ولكن يبدو أن كل تلك الشائعات لم تؤثر تماماً على الحارس كيلور نافاس والذي نجح في قيادة فريقه ريال مدريد في أخر موسمين إلي تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لمرتين على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

Advertisements

وقد أشار الحارس كيلور نافاس في حوار حصري أجراه مع صحيفة ماركا الإسبانية يوم أمس الأثنين أنه سوف يُقاتل من أجل الإستمرار في البيت الملكي حتى لو تعاقد الميرنغي مع أي حارس أخر كبير, مُشيراً بأنه لا ينتظر الهدايا من أحد ولا يُريدها ومستواه العالي هو لوحده من يجعل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يدفع به في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي.

كما أكد الحارس كيلور نافاس أيضاً بأنه يطمح رفقة فريقه لتحقيق المزيد من الألقاب في الموسم المقبل, وخاصة وأن الميرنغي سوف يُنافس على 6 جبهات مختلفة وهي السوبر الأوروبي والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.