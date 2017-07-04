كونتي يُطالب إدارة البلوز بحسم صفقة لوكاكو مهما كلف الأمر

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي قد طلب من إدارة ناديه برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش بسرعة حسم صفقة إنتقال المهاجم البلجيكي روميرو لوكاكو من صفوف فريقه الحالي إيفرتون إلي صفوف الفريق اللندني, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مهما كلف الأمر إدارة النادي اللندني.

حيث أعرب فريق تشيلسي ومدربه أنطونيو كونتي منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية عن رغبتهما في الظفر بخدمات المهاجم روميرو لوكاكو في الصيف الحالي, وهو ما لم تعترض عليه إدارة نادي إيفرتون أيضاً بعد الحصول على موافقة الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون, ولكن العائق الذي يؤخر من حدوث الصفقة حتى الآن أن إدارة نادي إيفرتون تُطالب بدفع مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن لاعبها لأي فريق في الصيف الحالي.

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وهو الأمر الذي تعتبره العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في خدمات اللاعب مُبالغاً فيه للغاية, وذلك بعكس المدرب أنطونيو كونتي الذي يرغب في ضم المهاجم البلجيكي إلي صفوف فريقه في الموسم المقبل بأي وسيلة ممكنة, وخاصة مع إقتراب رحيل الإسباني دييغو كوستا مهاجم البلوز الأساسي عن الفريق اللندني بسبب الخلاف بينه وبين المدرب أنطونيو كونتي.

ولعل أبرز الأندية التي قد تُعقد الصفقة على فريق تشيلسي هو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, والذي أبدى مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عن رغبته الكبيرة في ضم روميرو لوكاكو إلي صفوف فريقه في الموسم المقبل.