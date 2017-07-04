هيرنانديز يقترب من العودة إلي البريمرليغ من جديد

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني حالياً قد بات في طريقه إلي العودة من جديد إلي أحضان الدوري الإنجليزي الممتاز, وذلك بعدما أبدى فريق وست هام يونايتد إهتمامه الكبير به وأعرب عن رغبته في التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست هام يونايتد, والذي يرى أن المهاجم خافيير هيرنانديز يمتلك الخبرة اللازمة لمساعدة فريق الهامرز في الموسم المقبل, وخاصة وأن خافيير هيرنانديز سبق له وأن كان لاعباً في البريمرليغ وذلك رفقة فريق مانشستر يونايتد, وإضافة لذلك كان لاعباً أيضاً في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني وإن كان ذلك لمدة موسم واحد فقط.

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هذا وكان المهاجم خافيير هيرنانديز قد تعاقد مع فريق باير ليفركوزن في صيف عام 2015 م, وبالرغم من أنه يتبقى له عام واحداً على نهاية عقده مع الفريق الألماني إلا أن ذلك الأمر لن يُشكل عائقاً كبيراً أمام إدارة نادي وست هام يونايتد, حيث ستدفع إدارة النادي الإنجليزي مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني فقط وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد المهاجم المكسيكي مع فريق باير ليفركوزن.

وكان المهاجم خافيير هيرنانديز صاحب ال 29 عاماً قد سجل 17 هدفاً في موسمه الأول مع فريق باير ليفركوزن, وفي الموسم الثاني والماضي تحديداً سجل 11 هدفاً مما يؤكد بأنه مازال يتمتع بالحس التهديفي المطلوب رغم عمره الكبير نسبياً.