أرسين فينغر في حيرة من أمره خلال عطلته الصيفية

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يواجه الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي العديد من القضايا والأزمات المتعلقة بفريقه خلال عطلته الصيفية الحالية, ففي الوقت الذي يرتاح فيه جميع عناصر الفريق اللندني إستعداداً للموسم المقبل لا يتوقف تفكير المدرب أرسين فينغر على الإطلاق, فمن جهة يُفكر في الصفقات التي يرغب بها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ومن جهة أخرى يُفكر أيضاً في عقود بعض لاعبي الفريق اللندني والتي أوشكت على نهايتها.

ومن أبرز المشاكل التي يواجهها هي إقتراب نهاية عقود كلاً من الثنائي الألماني مسعود أوزيل والتشيلي أليكسيس سانشيز وعدم تجديدهما لعقديهما حتى هذه اللحظة, وهو ما يشغل بال المدرب أرسين فينغر كثيراً وإدارة النادي اللندني, وخاصة مع العديد من الشائعات التي صدرت في الأونة الآخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام الإنجليزية عن إمكانية رحيل أليكسيس سانشيز إلي صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف الحالي.

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أما المشكلة الثانية فهي محاولة إقناع كلاً من الثلاثي الظهير الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين ومتوسط الميدان الويلزي أرون رامسي والمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعدم مغادرة النادي اللندني في الصيف الحالي, وخاصة في ظل العروض المُغرية المُقدمة لهم إلا أن المدرب أرسين فينغر لا يتمنى فقدان ثلاثة من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

أما المشكلة الثالثة فهي عدم تمكن الفريق حتى الآن من إتمام الصفقات البارزة, حيث لم يتعاقد سوى مع الظهير الأيسر سياد كولاسيناك وبات على وشك أيضاً التعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي, أما غير ذلك فلم يتمكن الفريق من فعل أي شئ في سوق الإنتقالات ولعل ما يُساهم في ذلك عدم تمكن الفريق من التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس في ترتيب البريمرليغ.