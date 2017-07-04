مانشستر سيتي يقترب من التعاقد رسمياً مع ظهير موناكو الأيسر

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي لاعب فريق موناكو الفرنسي حالياً, وذلك بعدما تعاقد نادي الإمارة يوم أمس الأثنين رسمياً مع الظهير الأيسر كونغولو قادماً من صفوف فريق فينورد روتردام الهولندي.

وهو ما يؤكد أن نادي الإمارة قد وافق بشكل نهائي على كافة التفاصيل المتعلقة بصفقة إنتقال لاعبه بنجامين ميندي إلي قلعة الإتحاد في الصيف الحالي, والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني علماً بأن إدارة نادي موناكو قد دفعت مبلغ 13,1 مليون جنيه إسترليني فقط من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر كونغولو, مما يعني أن نادي موناكو سيكون هو الرابح الأكبر في نهاية المطاف.

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هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية والفرنسية قد أشارت مؤخراً إلي أن فريق مانشستر سيتي يرغب بشدة في الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي بنجامين ميندي, وذلك بناءً على رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي والذي أبدى إعجابه في العديد من المناسبات بمستوى اللاعب الفرنسي الواعد كثيراً.

وكان الفرنسي بنجامين ميندي قد ساهم في فوز فريقه الحالي موناكو بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي بعد أن كان غائباً عن خزائن نادي الإمارة منذ عام 2000 م, كما ساهم أيضاً في بلوغ الفريق الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.