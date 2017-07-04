مهاجم ساسولو يقترب من الإنضمام إلي ليستر سيتي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن المهاجم الفرنسي جريجوري ديفريل لاعب فريق ساسولو الإيطالي بات قريباً للغاية من الإنضمام إلي فريق ليستر الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 15,5 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك في ظل سعي فريق ليستر سيتي للتعاقد مع مهاجم ثالث في الفريق رفقة كلاً من الثنائي الإنجليزي جيمي فاردي والجزائري إسلام سليماني, والذي من شأنه سوف يُساعد الفريق في الموسم المقبل ولم لا العودة من جديد لتحقيق الإنجاز والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من إستحالة ذلك في الموسم المقبل تحديداً نظراً لقوة المنافسة بين عمالقة كبار البريمرليغ والذين يقومون في الوقت الحالي بتدعيم صفوفهم بعناصر بازرة للغاية.

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هذا وكانت إدارة نادي ليستر سيتي قد حاولت في الأونة الآخيرة التعاقد مع المهاجم النيجيري كيلتشي إيهياناتشو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي, ولكنها حتى الآن لم تتمكن من تحقيق ذلك الهدف مما جعلها تبحث عن حل بديل بشكل سريع للغاية قبيل إنطلاقة معسكر الفريق الصيفي تحضيراً لإنطلاقة الموسم في مطلع شهر أغسطس المقبل.

ليقع الإختيار على المهاجم الفرنسي جريجوري ديفريل صاحب ال 26 عاماً, وخاصة بعدما تألق في الموسم الماضي رفقة فريقه ساسولو حيث سجل 16 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى رفقة فريقه في مسابقة الدوري الإيطالي مما جعله محطاً لأنظار العديد من الأندية الأوروبية.