موراتا على مشارف التوقيع رسمياً مع مانشستر يونايتد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني قد بات قريباً للغاية من الإنضمام بشكل رسمي إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

حيث أشارت التقارير إلي أن فريق مانشستر يونايتد سوف يقوم بالإعلان الرسمي عن الصفقة يوم الخميس المقبل, على أن يتجه اللاعب يوم الأحد المقبل إلي مدينة مانشستر من أجل الخضوع إلي الفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام, علماً بأن المهاجم ألفارو موراتا متواجد حالياً في جزيرة ساردينيا رفقة زوجته من أجل قضاء شهر عسلهما عقب زواجهما في الشهر الماضي.

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وعقب تقديم ألفارو موراتا لوسائل الإعلام سوف ينضم إلي بقية زملائه في فريق مانشستر يونايتد, ومن ثم سوف تُسافر بعثة الفريق الإنجليزي إلي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض معسكره الصيفي تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل, علماً بأن الموسم سوف ينطلق رسمياً في مطلع شهر أغسطس المقبل, حيث سيبدأ الفريق مشواره بمواجهة فريق وست هام يونايتد على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وبمواجهة فريق ريال مدريد على مستوى السوبر الأوروبي.

هذا وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد أشارت إلي أن ألفونسو والد ألفارو موراتا وخوانما لوبيز وكيل أعماله قد إجتمعا يوم الأحد الماضي مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد من أجل وضع اللمسات الآخيرة على الصفقة وحسمها بشكل سريع بعد المفاوضات الطويلة التي إستمرت لمدة شهر تقريباً.