عمرو جمال يقود هجوم الأهلي أمام المصري والشناوي أساسي اليوم

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يواجه النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي بالدوري المصري في مباراة هامة بها أهداف مختلفة لكل فريق علي حدى من جانب نادي الزمالك، و يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب في محافظة الأسكندرية مباراة المصري والنادي الأهلي ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

هذا وقد حسم النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز لصالحه بعد تعادله مع مصر المقاصة بنتيجة 2-2 في مباراة الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل المصري المركز الرابع في ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري برصيد نقاط 58، ويتطلع المصري البورسعيدي للاستمرار في المنافسة حتي آخر نفس ويأمل في خطف المركز الثالث من الزمالك من أجل حجز مكان في كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم القادم.

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ويذكر أن الزمالك قد حصل علي حكم قضائي من أجل إعادة مباراته مع نادي مصر المقاصة، وهناك قضية تم رفعها في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن العقوبة التي واجهها نادي الزمالك وقد تم إصدار قرار عكس لجنة المسابقات المصرية والتصديق علي القرار, بالإضافة إلى أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد نقاط 63 نقطة بفارق نقاط 5 نقاط عن المصري البورسعيدي إذا لم يتم خصم ثلاثة نقاط من رصيد القلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي علي التشكيل الذي سوف يخوض به مباراة المصري البورسعيدي ضمن إطار الجولة 33 من عمر الدوري الممتاز، وسوف يقود هجوم النادي الأهلي في هذه المباراة اللاعب عمرو جمال، واستقر المدير الفني حسام البدري علي الدفع باللاعب محمد الشناوي في حراسة المرمي.

ويأتي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في حراسة المرمى اللاعب محمد الشناوي، وفي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، محمد نجيب، صبري رحيل، وفي خط الوسط اللاعب كريم نيدفيد، ميدو جابر، حسام غالي، صالح جمعة، وفي خط الهجوم اللاعب عمرو جمال، وقد قرر حسام البدري الدفع بالعناصر البديلة للفريق في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري بعد أن حسم اللقب.