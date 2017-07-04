أتليتكو مدريد يُغلق الطرق على جميع الأندية الراغبة في ضم حارس مرماه

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كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن فريق أتليتكو مدريد الإسباني بات في طريقه لإغلاق كل الطرق على جميع الأندية التي ترغب في التعاقد مع حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك من خلال تجديد عقده مع النادي لفترة أخرى طويلة مع رفع قيمة الشرط الجزائي في العقد من مبلغ 66 مليون جنيه إسترليني إلي مبلغ 87 مليون جنيه إسترليني.

لتقطع بذلك إدارة نادي أتليتكو مدريد أي طريق من أجل الوصول إلي الحارس الأساسي لفريق الروخي بلانكوس سواء في الصيف الحالي أو في المستقبل القريب, ولعل من أبرز الأندية التي كانت تتصارع من أجل الظفر بخدمات الحارس السلوفيني هي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديداً كلاً من فريق مانشستر يونايتد وفريق تشيلسي.

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وربما لا يرى البعض أن ذلك الأمر مفاجئاً من جانب إدارة نادي أتليتكو مدريد فهي ليست المرة الأولى التي يُجدد فيها الأتليتي عقد أحد نجومه في الصيف الحالي, ويأتي ذلك بعد العقوبة التي أصدرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بحق النادي والتي أسفرت عن حرمانه من إجراء أي تعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, مما جعل النادي مُطالباً بالمحافظة على جميع نجومه ومحاولة إقناعهم بالبقاء ضمن صفوف النادي على الأقل في الموسم المقبل.

ولكن نجوم فريق الروخي بلانكوس أظهروا مدى حبهم وعشقهم لهذا النادي الكبير بعدما قاموا بتجديد عقودهم لفترات طويلة مع النادي ورفضوا الرحيل إلي كبار الأندية الأوروبية, ويأتي على رأس هؤلاء النجوم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ومتوسط الميدان كوكي وساؤول نيغويز.