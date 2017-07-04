صراع ثلاثي الأطراف على متوسط ميدان باريس سان جيرمان

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الصراع لا يزال متواصلاً بين كلاً من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وغريمه فريق أرسنال وفريق يوفنتوس الإيطالي, وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الفرنسي بليز ماتويدي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ولكن العائق الأبرز الآن في إتمام الصفقة هي إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي والتي ترفض التخلي عن لاعبها لأي نادي سوى في حالة دفع مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني, علماً بأن فريق يوفنتوس كان أول الأندية التي تُقدم عرضاً رسمياً لضم الفرنسي بليز ماتويدي في الصيف الحالي, وذلك مقابل مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني ولكن إدارة النادي الباريسي رفضت بشكل قاطع ذلك العرض.

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هذا وكان الفرنسي بليز ماتويدي على أعتاب الرحيل عن العاصمة الفرنسية باريس في مطلع الموسم الماضي, ولكن حينها أقنعه الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق الباريسي بضرورة البقاء رفقة النادي نظراً لخبرته الكبيرة والتي سوف تُساعد الفريق دون أدنى شك, وبالرغم من ذلك إلا أن الفريق واجه موسماً عصبياً خسر فيه لقب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 4 سنوات سيطر فيها على اللقب, وإضافة لذلك تم إقصائه من الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بطريقة مُهينة أمام فريق برشلونة الإسباني.

أما إنجازه الوحيد فكان فوزه بكلاً من لقبي كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية, وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات أنصار النادي الباريسي.