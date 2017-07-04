بيليرين يتخذ قراره النهائي حول مستقبله مع أسنال

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الظهير الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين لاعب فريق أرسنال الإنجليزي حالياً قد إتخذ قراره النهائي حول مستقبله مع ناديه اللندني, وهو الرحيل عن صفوفه بإتجاه فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك عقب الإجتماع الذي دار بين إدارة نادي أرسنال والفرنسي أرسين فينغر مدرب الفريق والإسباني هيكتور بيليرين, حيث أشارت العديد من التقارير في الأونة الآخيرة أن المدرب أرسين فينغر سوف يُحاول إقناع لاعبه الإسباني بعدم مغادرة العاصمة الإنجليزية لندن في الصيف الحالي, ولكن يبدو أن قرار اللاعب جاء مُغايراً لتوقعات النادي اللندني وأنصاره بالرغم من أن هيكتور بيليرين يتقاضى راتباً أسبوعياً مع أرسنال تصل قيمته إلي مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني.

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ولعل أبرز الأسباب في إتخاذ الإسباني هيكتور بيليرين لذلك القرار هي رغبته في العودة إلي إسبانيا من جديد رفقة عائلته التي غاردت بدورها في الصيف الحالي إلي مدينة برشلونة, أما السبب الثاني فهي رغبته في أن يعود إلي أحضان الفريق الكتالوني والذي نشأ فيه منذ أن كان صغيراً, أما السبب الثالث فهو رغبته في التتويج بالألقاب في كل موسم والمشاركة بإستمرار في مسابقة دوري أبطال أوروبا, وهو الأمر الذي لن يحدث له في أرسنال في الموسم المقبل نظراً لعدم تأهله لدوري الأبطال.

هذا ومن المتوقع أن تصل قيمة صفقة إنتقال الإسباني هيكتور بيليرين صاحب ال 22 عاماً إلي فريق برشلونة حوالي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني.