مورينيو يواصل إصراره على التعاقد مع مدافع بوروسيا دورتموند

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يزال مُصمماً على التعاقد مع المدافع الإسباني الواعد مارك بارترا لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك في ظل إحتياج المدرب جوزيه مورينيو إلي قلب دفاع أخر في الصيف الحالي, وذلك بعدما تعاقد النادي منذ أسبوعين تقريباً مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي, حيث يرغب المدرب جوزيه مورينيو في تفادي ما حدث معه في الموسم الماضي حينما تعرض العديد من لاعبيه للإصابات وخاصة في خط دفاعه مما كان له تأثيراً كبيراً على مشوار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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هذا وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن مدافع فريق برشلونة الإسباني سابقاً ومدافع فريق بوروسيا دورتموند حالياً قد أصبح من ضمن أولويات المدرب جوزيه مورينيو عقب فشل الآخير في الظفر بخدمات المدافع الإنجليزي الشاب مايكل كين الذي إختار الإنضمام لفريق إيفرتون الإنجليزي, مما جعل إدارة نادي مانشستر يونايتد مُطالبة بحسم صفقة إنتقال المدافع مارك بارترا بشكل سريع وبأي وسيلة ممكنة مهما كلف ذلك النادي من أموال.

وكان المدافع مارك بارترا صاحب ال 26 عاماً قد تعاقد مع فريق بوروسيا دورتموند في الصيف الماضي قادماً من صفوف فريق برشلونة, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 7 مليون جنيه إسترليني فقط, علماً بأنه شارك رفقة فريقه الألماني في 23 مباراة في جميع المسابقات في الموسم الماضي كما ساهم أيضاً في تتويج الفريق بلقب كأس ألمانيا.