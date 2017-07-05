الأهلي يعاقب حسام غالى واللاعب الموسم القادم آخر موسم لي بالملاعب

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صرح مدير الكرة بالنادي الأهلي”سيد عبد الحفيظ” بعد مباراة الفريق الأول أمام نادي المصري البورسعيدي مساء اليوم أن الجهاز الفني قرر معاقبة اللاعب حسام غالي قائد الفريق بعد المباراة التي إنتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل فريق ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري في مواجهة كانت بين حسام غالي في التشكيل الأساسي قبيل أن يتم استبداله في الشوط الثاني من المباراة.

وقد أشار مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ أنه تم توقيع غرامة مالية كبيرة علي قائد الفريق حسام غالي بسبب عدم تنفيذ اللاعب تعليمات الجهاز الفني للفريق خلال المباراة بعد أن تم استبداله مع بداية الشوط الثاني من المباراة، وأشار عبد الحفيظ أن عقوبة اللاعب لن تقل عن 100 ألف جنيه مصري ، ويذكر أن الأهلي قد ضمن الفوز بلقب الدوري المصري وسوف يخوض باقى مبارياته بالدوري باللاعبين البدلاء.

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الجدير بالذكر أن حسام غالي قائد النادي الأهلي حدد موعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي ونفى بشدة وجود أي عروض من أي أندية في الدوري الصيني مثل الأخبار التي ترددت في الفترة السابقة، وأشار اللاعب أن الموسم المقبل سوف يكون الموسم الأخير له في الملاعب قبيل الاعتزال وسوف يكتفي بما قدمه لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ أن تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم عام 2000.

يذكر أن اللاعب تخطي ال35 عام وسوف ينتهي عقده مع النادي الأهلي في صيف 2017 لكن ينوي اللاعب أن يستمر مع النادي الأهلي لموسم آخر قبل إعلانه الاعتزال بشكل رسمي.