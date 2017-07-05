إنتر يُبدي رغبته في التعاقد مع مدافع تشيلسي الواعد

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن فريق إنتر الإيطالي قد أعرب عن رغبته الكبيرة في التعاقد مع المدافع الدنماركي الواعد أندرياس كريستنسن لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في إطار سعي إدارة نادي إنتر لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر اللازمة قبيل إنطلاقة معسكر الفريق الصيفي تحضيراً للموسم المقبل.

هذا وكان المدافع الواعد أندرياس كريستنسن مُعاراً في أخر موسمين إلي فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني, ولكنه وعقب إنتهاء فترة إعارته قرر الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي في أن يكون اللاعب ضمن قائمة الفريق اللندني التي ستخوض المعسكر الصيفي تحضيراً للموسم المقبل.

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فإن تمكن المدافع الواعد أندرياس كريستنسن من إثبات نفسه مع الفريق في تلك الفترة, فسوف تقوم إدارة النادي اللندني برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش بالإبقاء عليه مع الفريق وتجديد عقده لفترة أخرى طويلة مع النادي, أما في حالة لم يُقدم المدافع أندرياس كريستنسن المستوى المأمول منه فبكل تأكيد سيتم التخلي عنه وإحتمال بيعه بصفة نهائية لأحد الأندية في حالة تقديم العرض المناسب لإدارة البلوز.

ولعل ما يُعقد الأمور على المدافع أندرياس كريستنسن قليلاً هو تعاقد البلوز بشكل رسمي مع المدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من فريق روما الإيطالي, وهو ما يُقلل كثيراً من حظوظ بقاء المدافع الدنماركي في صفوف الفريق في الموسم المقبل, وهو الأمر الذي تأمل إدارة نادي إنتر أن يحدث وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة من جانب لوتشانو سباليتي مدرب فريق إنتر الجديد في ضم اللاعب إلي صفوف فريقه.