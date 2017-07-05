النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوافق على تجديد عقده مع برشلونة

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد وافق على تجديد عقده مع الفريق الكتالوني, وذلك بعد مفاوضات إستمرت لمدة طويلة للغاية بين كلاً من الطرفين ولكنها يبدو الآن أنها أوشكت على نهايتها بشكل رسمي, حيث ستقوم إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو بتوقيع العقد الجديد مع نجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي مباشرة فور عودته من عطلته الصيفية وقبل سفر الفريق إلي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض المعسكر الصيفي تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل.

هذا وأشارت الصحفية إلي أن العقد الجديد سوف يمتد حتى عام 2021 م وسوف تصل قيمة الشرط الجزائي فيه إلي مبلغ 300 مليون يورو, وذلك من أجل إغلاق كل الطرق على جميع الأندية التي قد تُفكر في الظفر بخدمات النجم ليونيل ميسي في المستقبل, ولعل من أبرز تلك الأندية التي كانت ترغب في التعاقد مع النجم ليونيل ميسي هو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وبذلك تكون إدارة نادي برشلونة قد نجحت في إنهاء كل التكهنات حول مستقبل النجم ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني, وخاصة عقب العديد من الشائعات التي صدرت في الموسم الماضي من جانب العديد من وسائل الإعلام العالمية والتي أكدت أن النجم ليونيل ميسي ربما لن يُكمل مسيرته الرياضية في صفوف فريق برشلونة.

هذا وينتظر فريق برشلونة موسماً حافلاً إنطلاقاً من شهر أغسطس المقبل, حيث سيكون على موعد مع موقعة الكلاسيكو ذهاباً وإياباً أمام غريمه التقليدي فريق ريال مدريد وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر الإسباني.