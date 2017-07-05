توتنهام يستمر في مطاردة باركلي رغم سعره المرتفع

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لا يزال مُستمراً في مطاردته لصانع الألعاب الإنجليزي الواعد روس باركلي لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي, وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بالرغم من سعره المرتفع في سوق الإنتقالات.

حيث تُطالب إدارة نادي إيفرتون بدفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن لاعبها الواعد في الصيف الحالي لأي نادي, وهو ما يبدو مُبالغاً فيه كثيراً من جانب إدارة نادي توتنهام هوتسبير والتي ترفض دفع مثل ذلك المبلغ من أجل شراء لاعب واحد فقط, وخاصة وأن الفريق اللندني يرغب في إجراء العديد من التعاقدات من أجل تدعيم صفوف الفريق قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.

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وكانت إدارة نادي إيفرتون قد حاولت الإبقاء على نجمها الواعد روس باركلي وذلك من خلال تقديم عرض جديد له لتجديد عقده مع النادي مقابل راتب أسبوعي تصل قيمته إلي مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني, ولكن اللاعب الإنجليزي رفض ذلك العرض بشكل قاطع وأكد أنه يرغب في الرحيل عن قلعة غوديسون بارك في الصيف الحالي, وذلك بسبب رغبته في المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا ولكي يكون مع فريق يُمكنه أن يُنافس على الألقاب في كل موسم.

ولكن ما هو مؤكد أن نادي إيفرتون لن يُبقي على روس باركلي في الموسم المقبل, وذلك بعدما تعاقد النادي مع البديل المناسب له وهو الهولندي دافي كلاسين قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي وذلك بناءً على رغبة الهولندي رونالد كومان مدرب فريق التوفيز.