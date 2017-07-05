اللجنة المنظمة للبطولة العربية تقف على أخر إستعدادات البطولة

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أعلن سعيد جمعان الأمين العام للإتحاد العربي لكرة القدم أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية سوف تعقد إجتماعاً فيما بينها برئاسة الجزائري محمد روراوة, وذلك في صباح اليوم الأربعاء وتحديداً في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة, علماً بأن الإجتماع سيتم عقده في فندق ماريوت بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي ذلك الإجتماع في ظل رغبة اللجنة المنظمة للبطولة العربية للوقوف على أخر الإستعدادات التنظيمية للبطولة العربية للأندية والتي ستُقام بجمهورية مصر العربية وذلك إنطلاقاً من يوم 21 من شهر يوليو الحالي حتى اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل, وعقب نهاية الإجتماع سوف تقوم اللجنة المنظمة للبطولة بعقد مؤتمر صحفي من أجل الرد على كافة إستفسارات وسائل الإعلام المتعلقة بالبطولة العربية.

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هذا وتتكون البطولة العربية للأندية من 3 مجموعات تضم كل مجموعة منها أفضل الأندية العربية, ففي المجموعة الأولى يتواجد كلاً من فريق الأهلي المصري وفريق الفيصلي الأردني وفريق الوحدة الإماراتي وفريق نصر حسين داي الجزائري, أما المجموعة الثانية فتضم كلاً من فريق الزمالك المصري وفريق النصر السعودي وفريق العهد اللبناني وفريق الفتح الرباطي المغربي, وفي المجموعة الثالثة يتواجد كلاً من فريق الهلال السعودي وفريق المريخ السوداني وفريق الترجي الرياضي التونسي وفريق نفط الوسط العراقي.

وإليكم مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات: الأهلي مع الفيصلي – نصر حسين داي مع الوحدة – النصر مع العهد – الزمالك مع الفتح الرباطي – نفط الوسط مع الترجي الرياضي – المريخ مع الهلال.