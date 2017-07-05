أوزيل يعود لتدريبات أرسنال وسط تكهنات كثيرة حول مستقبله

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شهد يوم أمس الأربعاء عودة فريق أرسنال الإنجليزي من جديد إلي أجواء التدريبات في مقر النادي اللندني, وذلك في إطار بداية المعسكر الصيفي للفريق تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل, ولقد شهدت تدريبات الفريق عودة معظم العناصر الأساسية وعلى رأسها صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل والتي زادت التكهنات كثيراً حول مستقبله في الأونة الآخيرة.

حيث كانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت منذ نهاية الموسم الماضي إلي أن الألماني مسعود أوزيل سوف يرحل عن صفوف فريقه الحالي أرسنال خلال فترة الإنتقالات الصيفية بالرغم من بقاء عام واحد في عقده, إلا أن عدم تجديد عقده حتى الآن ورفضه ذلك تماماً في الوقت الراهن هو ما جعل الجميع في نادي أرسنال متخوفاً من مغاردة اللاعب الألماني.

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ولكن الآن وعقب عودة اللاعب للمشاركة رفقة زملائه في التدريبات يبدو أنه بات على أعتاب توقيع عقده الجديد مع الفريق اللندني, إلا أن هناك بعض وسائل الإعلام التي تُرجح إمكانية رحيله حتى لو سافر الفريق إلي معسكره الصيفي.

وكان الألماني مسعود أوزيل صاحب ال 28 عاماً يُعد أغلي صفقة في تاريخ نادي أرسنال, ولكن ذلك أصبح من الماضي الآن بعدما تعاقد النادي اللندني مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي, وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني في إنتظار تقديم اللاعب رسمياً إلي وسائل الإعلام.