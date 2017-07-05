باريس سان جيرمان يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

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بدأ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تحضيراته إستعداداً لإنطلاقة موسم 2017 – 2018 م, وذلك من خلال عودته إلي التدريبات الجماعية منذ يوم أمس الثلاثاء بحضور أبرز لاعبي الفريق الباريسي وتحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري, كما شهد المران أيضاً حضور القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي لرغبته في الإطمئنان على كافة التفاصيل المتعلقة بتحضيرات الفريق.

ويستعد الفريق الباريسي لإنطلاقة معسكره الصيفي قبيل إنطلاقة الموسم مع نهاية الشهر الحالي, وذلك من خلال سفره إلي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض بعض المباريات الودية مع فرق من العيار الثقيل والتي من شأنها ستجعل جميع عناصر في أفضل حال سواء من الناحية البدنية أو الناحية الفنية, ومن أبرز تلك المباريات هي مواجهة كلاً من فريق روما الإيطالي وفريق يوفنتوس الإيطالي وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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هذا وسوف ينطلق الموسم بشكل رسمي للفريق الباريسي في يوم ال 29 من شهر يوليو الحالي, وذلك عندما يواجه غريمه فريق موناكو في المغرب في إطار مباراة كأس السوبر الفرنسي, على أن يبدأ مشواره بعد ذلك في مسابقة الدوري الفرنسي في مطلع شهر أغسطس المقبل.

وسوف يكون الفريق الباريسي مُطالباً من أنصاره بالمنافسة في الموسم المقبل على جميع الألقاب الممكنة, وخاصة لقب الدوري الفرنسي الذي فقده في الموسم الماضي لصالح فريق موناكو, ومن ثم لقب دوري أبطال أوروبا في المقام الأول أيضاً, ليأتي بعدهما ألقاب السوبر الفرنسي وكأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا.