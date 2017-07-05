عاجل: برشلونة يُعلن رسمياً تمديد عقده نجمه ليونيل ميسي

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أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً منذ قليل عبر موقعه الرسمي في تويتر عن تمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى عام 2021 م, على أن يتقاضى راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني مع وجود شرط جزائي في عقده تصل قيمته إلي مبلغ 300 مليون يورو.

وبذلك تكون إدارة نادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو قد نجحت في إغلاق كل الطرق على جميع الأندية التي أبدت رغبتها في الظفر بخدمات النجم ليونيل ميسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, والتي يأتي على رأسها فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وبعض أندية الدوري الأمريكي.

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هذا وكانت صحيفة ماركا الإسبانية هي التي أكدت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء أن النجم ليونيل ميسي قد وافق على تمديد عقده مع الفريق الكتالوني لمدة أربعة مواسم إضافية, ليبقى بذلك وفياً لفريقه الذي بدأ فيه مسيرته الرياضية منذ الصغر حيث سينتهي عقده الجديد مع النادي الكتالوني وهو في سن ال 34.

وبالرغم من أن إدارة نادي برشلونة لم تتمكن حتى الآن في الصيف الحالي من تدعيم صفوف الفريق بالعناصر اللازمة وإجراء التعاقدات الكبيرة, إلا أن تمديد عقد النجم ليونيل ميسي لوحده يُعد إنجازاً كبيراً للغاية والذي من شأنه سيُحافظ على مكانة الفريق بين أعرق الأندية الأوروبية في السنوات القليلة المقبلة, لتبدأ الآن جماهير البارسا في التفكير في الإنتدابات التي سيقوم بها الفريق لمساعدة ليونيل ميسي على قيادة الفريق نحو الألقاب من جديد بعد خيبة الموسم الماضي.