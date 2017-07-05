موناكو يوافق على بيع نجمه الواعد مقابل شرط واحد فقط

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن إدارة فريق موناكو الفرنسي قد أعلمت نادي أرسنال أنه يُمكنه الظفر بخدمات لاعبه الفرنسي الواعد توماس ليمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, ولكن ذلك بشرط واحد فقط وهو دفع مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني وهو قيمة الصفقة.

ويأتي ذلك في ظل الإصرار الشديد من جانب إدارة نادي أرسنال على التعاقد مع اللاعب الفرنسي الواعد في الصيف الحالي, وذلك بناءً على رغبة الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الذي يرغب في تدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر البارزة من أجل إستعادة هيبة الفريق اللندني في الموسم المقبل.

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هذا وكانت المفاوضات بين الطرفين قد بدأت منذ أسبوعين تقريباً ويبدو أنها ستستمر لفترة أخرى, وذلك نظراً لتمسك كل طرف بمطالبه حيث لا ترغب إدارة نادي أرسنال دفع أكثر من مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني, ولكن ذلك لا يُرضي إدارة نادي موناكو تماماً وخاصة بعدما علمت أن نادي أرسنال قد تعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني.

ومن جهتها تأمل أنصار نادي أرسنال في حسم جميع الصفقات التي يُريدها المدرب أرسين فينغر قبيل إنطلاقة الموسم الجديد, وذلك حتى يكون الفريق جاهزاً وفي أفضل حالاته من المنافسة وبقوة على جميع الألقاب الممكنة وخاصة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.