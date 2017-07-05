ريال مدريد يتعاقد رسمياً مع ظهير الروخي بلانكوس الأيسر

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أعلن فريق ريال مدريد الإسباني رسمياً عن تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني الواعد تيو هيرنانديز قادماً من صفوف جاره فريق أتليتكو مدريد, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 26,2 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لمدة 6 سنوات أي حتى عام 2023 م.

وبذلك يكون فريق ريال مدريد قد نجح في حسم أولى صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, علماً بأن العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت مؤخراً إلي أن الظهير الأيسر تيو هيرنانديز سوف يكون لاعباً في الفريق الملكي مع مطلع شهر يوليو الحالي وهو ما حدث بالفعل.

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هذا وقد أجرى الظهير الأيسر الإسباني تيو هيرنانديز صاحب ال 19 عاماً الفحوصات الطبية اللازمة اليوم في مقر النادي الملكي وإجتازها بنجاح, على أن يتم تقديمه بشكل رسمي في مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب سانتياغو بيرنابيو وأيضاً من خلال مؤتمر صحفي سوف يعقده فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي رفقة اللاعب.

وكان الإسباني تيو هيرنانديز قد قضى الموسم الماضي مُعاراً إلي فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني, وقدم معه موسماً أكثر من رائعاً حيث ساهم في إنهاء الفريق الدوري الإسباني في منتصف جدول الترتيب بعيداً عن منطقة الهبوط, كما ساهم أيضاً في بلوغ الفريق الدور النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا, إلا أن اللقب ضاع من الفريق عقب الخسارة أمام فريق برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد, علماً بأن تيو هيرنانديز هو من سجل ذلك الهدف لصالح فريق ديبورتيفو الأفيس حينها.