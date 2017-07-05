أرسنال يُقدم مهاجمه الفرنسي الجديد لوسائل الإعلام

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قدم فريق أرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء رسمياً مهاجمه الفرنسي الجديد ألكسندر لاكازيت إلي وسائل الإعلام, وذلك بعدما تعاقد معه بشكل رسمي قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي في أغلى صفقة في تاريخ نادي أرسنال, حيث وصلت قيمتها إلي مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني وذلك بعقد يمتد لمدة 5 مواسم سيقضيها المهاجم الفرنسي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويأتي ذلك عقب مفاوضات طويلة للغاية بين كلاً من إدارة نادي أرسنال وإدارة نادي أولمبيك ليون, حيث كان جيان ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون هو العائق الأبرز في حدوث الصفقة وذلك بسبب مطالبه المالية المرتفعة, والتي رضخت إليها إدارة نادي أرسنال في نهاية المطاف نظراً للرغبة الكبيرة من جانب الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق الغانرز في ضم اللاعب إلي صفوف فريقه في الصيف الحالي.

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وبذلك يكون فريق أرسنال قد نجح في إتمام ثاني صفقاته الرسمية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, حيث كان قد تعاقد منذ أسبوعين تقريياً مع الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك قادماً من صفوف فريق شالكة الألماني, ولكن الآن جماهير النادي اللندني تأمل في المزيد من الإنتدابات حتى يُصبح الفريق قادراً في الموسم المقبل على المنافسة على جميع الألقاب الممكنة وخاصة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز, وأيضاً العودة للمشاركة من جديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل.

وكان المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت صاحب ال 26 عاماً قد سجل رفقة فريقه السابق أولمبيك ليون 37 هدفاً في جميع المسابقات في الموسم الماضي, كما ساهم أيضاً في بلوغ الفريق الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.