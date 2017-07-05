ملخص مباراة أسوان ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

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هبط فريق أسوان رسمياً إلي دوري الدرجة الثانية المصري وذلك بالرغم من فوزه على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدفين مقابل لا شئ, وذلك ضمن مباريات الأسبوع ال 34 والآخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في تحقيق الفوز واضحة على لاعبي فريق وادي دجلة بالرغم من عدم أهمية المباراة حسابياً بالنسبة له, فيما بدا الإرتباك واضحاً بصورة جلية على لاعبي فريق أسوان وذلك بسبب حاجته للفوز بأي طريقة مع إنتظار خسارة بقية منافسيه حتى يتمكن من ضمان البقاء في الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

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ولكن ومع مرور الدقائق بدأ الإرتباك يختفي شيئاً ما من على أداء فريق أسوان وبدأ يتحسن خاصة من الناحية الهجومية, ولكنه وجد أمامه فريق مُنظماً للغاية وخاصة من الناحية الدفاعية مما زاد من تعقيد الأمور على فريق أسوان, إلا أن ذلك لم يستمر حتى نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء فعند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع تمكن فريق أسوان من تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر لاعبه جيروم ويا ليُعزز آمال فريقه في البقاء.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق أسوان عن تسجيل هدف أخر من شأنه أن يحسم به المباراة وذلك تفادياً لأي مفاجأة قد تحدث مع مرور الدقائق, ولكن الخبر المزعج لفريق أسوان جاء عند الدقيقة السابعة والستين حينما تقدم فريق الداخلية على فريق طنطا بهدف وحيد مقابل لا شئ مما جعل هبوط فريق أسوان قريباً للغاية.

وفي بقية دقائق المباراة هدأت الأمور تماماً ولم تشهد أي جديد من الطرفين حتى الدقيقة السابعة والثمانين والتي شهدت تسجيل فريق أسوان ثاني أهدافه عبر اللاعب سليم عبد الخالق, إلا أن ذلك لم يؤثر تماماً على هبوط فريق أسوان ليُطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية اللقاء, وبذلك رفع فريق أسوان رصيده إلي 29 نقطة إرتقى بها إلي المركز السادس عشر في الترتيب, ولكنه لم يفلت من شبح الهبوط نظراً لفوز فريق الداخلية على حساب فريق طنطا ليرفع رصيده إلي 31 نقطة حافظ بها على مركزه الخامس عشر.