إيناسيو يُعلن قائمة الزمالك لموقعتي الإتحاد وأهلي طرابلس

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أعلن البرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب فريق الزمالك عن قائمة فريقه التي ستخوض كلاً من مباراتي فريق الإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز وفريق أهلي طرابلس الليبي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا, وسوف يدخل فريق الزمالك بداية من مساء اليوم الأربعاء معسكراً مُغلقاً في مدينة الأسكندرية نظراً لخوضه اللقائين المقبلين على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.

ففي يوم غداً الخميس سيواجه فريق الزمالك نظيره فريق الإتحاد السكندري وذلك ضمن مباريات الأسبوع ال 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز, ومن ثم سيواجه فريق الزمالك ضيفه فريق أهلي طرابلس في مساء يوم الأحد المقبل وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وقد ضمت قائمة فريق الزمالك 26 لاعباً وهم أحمد الشناوي – محمود جنش – عمر صلاح – حسني فتحي – أسامة إبراهيم – محمد أحمد كاماتشو – علي جبر – محمود حمدي الونش – محمد مجدي – محمد ناصف – أحمد أبو الفتوح – علي فتحي – طارق حامد – أحمد توفيق – إبراهيم صلاح – صلاح ريكو – محمود عبد الرازق شيكابالا – محمود عبد العاطي دونجا – أيمن حفني – معروف يوسف – محمد مسعد – مصطفى فتحي – باسم مرسي – ستانلي – حسام باولو – إيمانويل مايوكا.

هذا وسيدخل فريق الزمالك اللقائين وهو يُعاني من ضغط كبير جداً من جانب جماهيره, وذلك بعدما تعرض الفريق إلي خسارتين على التوالي في دوري أبطال أفريقيا خارج أرضه أمام كلاً من فريق إتحاد العاصمة الجزائري وفريق كابس يونايتد من زيمبابوي, مما جعل مدربه إيناسيو مُهدداً بالإقالة في حالة فشله خاصة في التأهل إلي الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.