جناح إنتر على مشارف الإنضمام إلي قلعة أولد ترافورد

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب فريق إنتر الإيطالي حالياً بات قريباً للغاية من التوقيع رسمياً مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني بعد إتفاق كلاً من إدارة الناديين على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

هذا وكانت إدارة نادي إنتر رافضة تماماً في الفترة السابقة إتمام الصفقة بأي شكل من الأشكال, وذلك بناءً على رغبة الإيطالي لوتشانو سباليتي مدرب فريق إنتر الجديد والذي أكد منذ يومه الأول في النادي أنه لا يتمنى رحيل الكرواتي إيفان بيريسيتش عن صفوف الفريق في الصيف الحالي, مُشيراً وقتها إلي أنه يُعد واحداً من الركائز الأساسية التي سيعتمد عليها في الموسم المقبل من أجل إعادة فريق إنتر إلي أمجاده السابقة.

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ولكن يبدو أن رغبة اللاعب الكرواتي صاحب ال 28 عاماً هي التي ستحسم الصفقة في نهاية المطاف, ولعل ما جعل إدارة نادي إنتر ربما توافق على رحيله أنها وجدت البديل المناسب له وهو متوسط الميدان الإسباني المخضرم بورخا فاليرو صاحب ال 32 عاماً لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت منذ 3 أشهر تقريباً وحتى الآن إلي أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد قد وضع الكرواتي إيفان بيريسيتش هدفاً رئيسياً له في سوق الإنتقالات الحالية.