أرسنال يبدأ التفكير في لاعب أخر بعدما حسم صفقة لاكازيت

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي بدأ التفكير في التعاقد مع لاعب أخر بعدما حسم تعاقده بشكل رسمي اليوم الأربعاء مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت قادماً من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي, وذلك اللاعب هو الجناح الأيمن الكولومبي خوان كوادرادو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي حالياً.

ومن المتوقع أن تكون مدة المفاوضات طويلة أيضاً بين إدارة نادي أرسنال وإدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي, حيث ترغب إدارة نادي أرسنال في دفع مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني مقابل الظفر بخدمات اللاعب الكولومبي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, فيما أكدت إدارة نادي يوفنتوس بأنها لن تتخلى عن لاعبها الكولومبي سوى في حالة دفع مبلغ 26,3 مليون جنيه إسترليني, علماً بأن اليوفي كان قد إشترى عقد اللاعب بصفة نهائية في مطلع سوق الإنتقالات الحالية من فريق تشيلسي الإنجليزي.

Advertisements

ولكن رغبة فريق اليوفي في تدعيم صفوفه بالمزيد من العناصر البارزة جعلته يعرض لاعبه الكولومبي إلي البيع في الصيف الحالي, وفي المقابل سيواصل فريق أرسنال من جهته التفاوض حتى يصل إلي حل نهائي كما حدث في صفقة المهاجم ألكسندر لاكازيت.

ويأتي ذلك الإصرار من جانب نادي أرسنال على ضم اللاعب بناءً على رغبة الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال, والذي يبحث عن إعادة فريق الغانرز إلي هيبته في الموسم المقبل وذلك من خلال محاولة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بأي وسيلة ممكنة.