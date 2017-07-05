إيفرتون يضع مهاجم المكسيك ضمن أولوياته في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية أن فريق إيفرتون الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز لاعب فريق بنفيكا البرتغالي, وذلك في إطار سعيه لتدعيم صفوفه بالعديد من العناصر البارزة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل الإستعداد بأفضل صورة ممكنة لإنطلاقة الموسم المقبل.

كما أشارت الصحيفة إلي أنه في حالة نجاح الصفقة فإن قيمتها سوف تصل إلي مبلغ 39 مليون جنيه إسترليني, وربما ما يُشير إلي نجاحها بشكل كبير للغاية هو أن اللاعب نفسه موافق على الإنتقال إلي الدوري الإنجليزي الممتاز, علماً بأنه كان قد تعاقد مع فريق بنفيكا في صيف عام 2015 م قادماً من صفوف فريق أتليتكو مدريد الإسباني وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 18,9 مليون جنيه إسترليني.

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وكان المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز قد ساهم في فوز فريقه بنفيكا بالثنائية المحلية في الموسم الماضي, مما جعله محطاً لأنظار العديد من الأندية الأوروبية وتحديداً أندية البريمرليغ لتبقى رغبة اللاعب في نهاية المطاف هي التي ستحسم وجهته المقبلة.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سيكون فريق إيفرتون بذلك قد إستمر في نشاطه في الميركاتو الصيفي الحالي, حيث تعاقد حتى هذه اللحظة رسمياً مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد قادماً من فريق سندرلاند الإنجليزي ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من فريق أياكس أمستردام الهولندي والجناح الإسباني ساندرو راميريز قادماً من فريق ملقا الإسباني والمدافع الإنجليزي الواعد مايكل كين قادماً من فريق بيرنلي الإنجليزي, كما أنه بات قريباً للغاية أيضاً من التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو لاعب فريق أرسنال الإنجليزي والمهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولكنه وفي مقابل كل تلك التدعيمات سوف يتخلى عن كلاً من الثنائي البلجيكي روميرو لوكاكو والإنجليزي روس باركلي وذلك في مقابل حوالي مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني.