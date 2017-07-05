نجم إسبانيا الواعد يضع شرطاً أساسياً مقابل تعاقده مع الميرنغي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الإسباني الواعد داني سيبالوس لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني حالياً قد فضل الإنضمام إلي صفوف فريق ريال مدريد الإسباني عوضاً عن الإنتقال إلي الغريم فريق برشلونة, ولكن ذلك لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط وهي قيام النادي الملكي بعدم إعارة اللاعب قبيل إنطلاقة الموسم المقبل لأحد أندية الدوري الإسباني الصغيرة.

ويأتي ذلك في ظل رغبة النجم الواعد داني سيبالوس في أن يكون له مكاناً في البيت الملكي, وذلك نظراً لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة تؤهله لكي يُصبح نجماً في المستقبل القريب, ولكن مشكلته الرئيسية أنه لا يرغب في تكرار سيناريو ماركوس لورينتي وإنزو زيدان معه, حيث تم إعارة الأول في الصيف الماضي إلي فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني ومن ثم لحق به إنزو زيدان في الصيف الحالي.

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هذا وكان الإسباني الواعد داني سيبالوس صاحب ال 20 عاماً قد تألق بصورة لافتة رفقة فريقه الحالي ريال بيتيس في الموسم الماضي, حيث شارك معه في 30 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفين أخرين, كما أنه ساهم في بلوغ منتخب بلاده إسبانيا تحت 21 عاماً نهائي بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً في شهر يونيو الماضي, علماً بأنه فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة رغم خسارة منتخب بلاده في النهائي أمام منتخب ألمانيا.

ومن جهته يأمل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد في أن تنجح إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز في حسم هذه الصفقة قبيل إنطلاقة معسكر الفريق الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية, حتى يندمج اللاعب سريعاً رفقة الفريق قبل إنطلاق الموسم في مطلع شهر أغسطس المقبل.