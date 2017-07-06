أرسنال يستمر في محاولاته من أجل الإبقاء على نجمه التشيلي

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي يستمر في المحاولات من أجل إقناع نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز بتمديد عقده مع الفريق وعدم مغادرة النادي اللندني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, حيث يتبقى في عقد النجم التشيلي أليكسيس سانشيز الحالي عام واحد فقط على نهايته أي في صيف العام المقبل 2018 م.

لذا تُحاول إدارة نادي أرسنال أن تفعل كل ما يلزم من أجل الإبقاء على النجم التشيلي في العاصمة الإنجليزية, وقد أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة النادي اللندني سوف تُقدم عرضاً جديداً إلي أليكسيس سانشيز والذي من شأنه أن يُبقيه رفقة الفريق لعدة مواسم مقبلة على أن يتقاضى راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني, علماً بأن راتبه الأسبوعي الحالي تصل قيمته إلي مبلغ 275 ألف جنيه إسترليني.

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ولعل ما يُعقد الأمور على نادي أرسنال ولو قليلاً هو العروض الكثيرة والمُغرية التي تنهال على اللاعب في الصيف الحالي, ومن أبرز تلك العروض هو عرض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والذي أبدى رغبته في التعاقد مع النجم أليكسيس سانشيز بأي ثمن وذلك بناءً على رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي, والذي يعرف سانشيز جيداً بدوره نظراً لعملهما سوياً في فترة سابقة عندما كانا في فريق برشلونة الإسباني.

ولكن جماهير أرسنال تأمل في أن يستمر أليكسيس سانشيز رفقة الفريق في المواسم المقبلة, حتى يكون الفريق قادراً على المنافسة وبقوة على جميع الألقاب الممكنة وخاصة بعد تحرك النادي اللندني بقوة حتى الآن في سوق الإنتقالات بعد تعاقده مع الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت.