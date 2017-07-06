حارس مرمى يوفنتوس يرفض البقاء على مقاعد البدلاء ويتجه للدوري الإسباني

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الحارس البرازيلي نيتو حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي البديل لا يرغب في البقاء ضمن صفوف سيد إيطاليا في الموسم المقبل, وذلك بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء طوال الموسم الماضي وعدم مشاركته أساسياً رفقة الفريق سوى في مسابقة كأس إيطاليا.

وبكل تأكيد سيتكرر ذلك الأمر في الموسم المقبل في حالة إستمر مع فريق السيدة العجوز, وذلك نظراً لتواجد الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون في الفريق وهو الذي لا يمكن إستبداله تماماً بسبب خبرته الكبيرة في الملاعب على مدار السنين وأيضاً لبراعته في مركزه بالرغم من كبر سنه, وبالرغم من كل ذلك إلا أن الأسطورة جانلويجي بوفون قرر في وقت سابق من الصيف الحالي أنه سيعتزل كرة القدم بشكل نهائي سواء على صعيد المنتخب أو النادي في صيف العام المقبل 2018 م وتحديداً عقب نهاية كأس العالم في روسيا.

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ولكن ذلك لا يرقى إلي تطلعات وطموحات الحارس البرازيلي نيتو صاحب ال 27 عاماً حيث لن يرضى الحارس بالبقاء موسماً أخر حبيساً لدكة البدلاء, وخاصة لرغبته في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده البرازيل في كأس العالم المقبل في روسيا.

ولعل ما يدفع الحارس إلي المطالبة بالرحيل أيضاً هو رغبة نادي فالنسيا الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لكي يُصبح الحارس الأساسي في فريق الخفافيش, ولكن العائق الوحيد الآن في إتمام الصفقة هي إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي والتي ترفض التفريط في الحارس البرازيلي سوى في حالة واحدة فقط وهي دفع المقابل المناسب من أجل التخلي عن الحارس.