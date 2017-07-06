3 مواجهات لكلاسيكو الأرض في مطلع موسم 2017 – 2018 م

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يستعد عشاق كرة القدم في العالم كله وخاصة كلاً من مشجعي فريق ريال مدريد الإسباني وغريمه فريق برشلونة لموقعة الكلاسيكو مع إنطلاقة موسم 2017 – 2018 م, ولكنها لن تكون مجرد مباراة واحدة فقط بين الغريمين بل 3 مباريات لكلاسيكو الأرض, مما يُضفي على بداية الموسم المقبل نكهة خاصة جداً نظراً لتاريخ المواجهات الحافلة بين الطرفين والتي جعلت لقائهما حدثاً تاريخياً على مستوى العالم كله وليس على مستوى إسبانيا أو أوروبا فقط, ومن جهة أخرى أيضاً لما يمتلكه كلاً من الغريمين في الوقت الحالي من عناصر بارزة ونجوم ليس لها مثيل.

وسوف تكون معارك الكلاسيكو القادمة في مطلع الموسم المقبل ذات طابع ودي من جهة وذات طابع رسمي من جهة أخرى, ففي يوم ال 30 من شهر يوليو الحالي الموافق يوم الأحد سوف يلتقي الطرفان في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية, وذلك في إطار كأس الأبطال الدولية الودية وتُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة.

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أما الطابع الرسمي فسيكون في لقاء الغريمين في إطار مسابقة كأس السوبر الإسباني, حيث سيلتقي الطرفان ذهاباً وإياباً من أجل حسم أولى ألقاب الموسم المحلي الرسمية, وسوف تُقام موقعة الذهاب على أرضية ملعب الكامب نو وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس المقبل والموافق يوم السبت, أما موقعة الإياب فسوف تُقام على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس المقبل والموافق يوم الثلاثاء.

لتكون بذلك إفتتاحية الموسم المقبل لا مثيل لها وخاصة في ظل حضور جميع النجوم من الفريقين, وعلى رأسهم ثلاثي الفريق الملكي من جهة وهم الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل, وثلاثي الفريق الكتالوني من جهة أخرى وهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار جونيور والأوروغوياني لويس سواريز.

أما الحوار خارج أرض الملعب فسوف يكون بين المايسترو الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي والذي قاده لتحقيق لقبين على التوالي لدوري أبطال أوروبا في إنجاز غير مسبوق في المسمى الجديد لأعرق المسابقات الأوروبية, والوافد الجديد على معركة الكلاسيكو الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب الفريق الكتالوني الجديد والذي سيبدأ مشواره مع البارسا بمواجهات نارية من شأنها أن تُساعده على إكمال الموسم بأفضل طريقة ممكنة.