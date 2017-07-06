كونتي يُبدي رغبته في التعاقد مع حارس مرمى باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الحارس الفرنسي الواعد ألفونس أريولا حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وقبيل إنطلاقة الموسم الجديد في مطلع شهر أغسطس المقبل.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي المدرب أنطونيو كونتي يُحاول التعاقد مع حارس مرمى يمتلك إمكانيات كبيرة, وذلك من أجل إشعال المنافسة بينه وبين حارس مرمى البلوز الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا, وحتى يكون كلاهما في أفضل حال وفي جاهزية تامة على مدار الموسم بأكمله.

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ويأتي ذلك خاصة بعدما رحل الحارس البوسني أزمير بيغوفيتش عن صفوف الفريق اللندني في الصيف الحالي بإتجاه فريق بورنموث الإنجليزي, علماً بأن فريق تشيلسي قام بتعويض ذلك منذ يومين تقريباً بتعاقده بشكل رسمي مع الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر.

ويُعد الحارس الفرنسي الواعد ألفونس أريولا صاحب ال 24 عاماً واحداً من أفضل حراس المرمى الصاعدين على مستوى العالم, ولقد شارك رفقة فريقه الحالي باريس سان جيرمان في 15 مباراة في الموسم الماضي كحارس أساسي وقدم مستوى أكثر من رائع مما جعله محطاً لأنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية في الصيف الحالي.

هذا وينتظر فريق تشيلسي موسماً في غاية الصعوبة سيُصارع فيه على 5 جبهات, وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدرع الخيرية الإنجليزية وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.