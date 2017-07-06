جماهير ميلان تترقب نهاية مسلسل تجديد عقد حارس مرمى الفريق الواعد

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يُعد الصيف الحالي من أكثر الفترات المُثيرة التي مرت على جماهير نادي ميلان الإيطالي منذ سنوات عديدة, حيث عاد نادي الروسونيري إلي عاداته القديمة خلال فترة الميركاتو الصيفي من خلال التعاقد مع أفضل اللاعبين على مستوى القارة الأوروبية والوجوه الواعدة, حتى يتمكن الفريق من العودة إلي الواجهة من جديد وإستعادة أمجاده الضائعة في السنوات القليلة الماضية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأوروبي.

ولكن جمهور ميلان لا يعيش هذه الأجواء بسبب التعاقدات الجديدة فقط التي يُبرمها الفريق, بل من أجل قضية الصيف الحالي ربما وهي تجديد عقد حارس مرماه الشاب الواعد جانلويجي دوناروما صاحب ال 18 عاماً, حيث أحدث الحارس الإيطالي الواعد ضجة كبيرة للغاية في الأونة الآخيرة سواء في جميع وسائل الإعلام العالمية أو في وسط جماهير فريق ميلان.

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وذلك عندما أعلن أنه لن يقوم بتمديد عقده مع نادي الروسونيري مما يعني إما رحيله في الصيف الحالي بمقابل مادي كبير أو الرحيل في الصيف المقبل عن النادي بشكل مجاني, علماً بأن عقده الحالي مع الفريق ينتهي في صيف العام المقبل 2018 م.

ولكن الجديد في الأمر كان يوم أمس الأربعاء حينما أخبر ماركو فاسوني المدير الرياضي لنادي ميلان وسائل الإعلام أن المفاوضات بين مسئولي نادي الروسونيري والحارس جانلويجي دوناروما ومينو رايولا وكيل أعمال الحارس قد عادت من جديد, وفي خلال الأيام القليلة القادمة سيتم حل الأمور بشكل نهائي وسيُجدد الحارس دوناروما عقده مع الروسونيري وذلك قبيل إنطلاق المعسكر الصيفي للفريق إنطلاقاً من اليوم الحادي عشر من شهر يوليو الحالي.

ليبقى الآن على جماهير نادي ميلان أن تنتظر حتى تنتهي هذه القصة نهائياً إما بتجديد العقد وهو ما يأمل فيه كل عشاق ميلان, أو بعدم تجديد العقد ورحيل الحارس عن أسوار قلعة سان سيرو في الصيف الحالي بمقابل مادي ضخم.