موعد مباراة النجم الساحلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يصطدم فريق النجم الساحلي التونسي يوم غداً الجمعة بنظيره وضيفه فريق المريخ السوداني في قمة مرتقبة, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين ففريق النجم الساحلي وبالرغم من ضمان تأهله بشكل رسمي إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, إلا أنه يرغب في تأمين صدارة مجموعته والتي يحتلها حالياً برصيد 9 نقاط, أما الضيف الثقيل فريق المريخ فبكل تأكيد يطمع في إنتزاع الصدارة أيضاً ولكنه وفي الوقت ذاته يحتاج إلي ضمان التأهل في البداية, ففي حالة خسارته اللقاء وفوز فريق فيروفيارو من موزمبيق على حساب فريق الهلال السوداني في التوقيت ذاته حينها سيتم إقصاء فريق المريخ من المسابقة الأفريقية.

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حيث يحتل فريق المريخ حالياً المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 7 نقاط, فيما يحتل فريق فيروفياريو المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 5 نقاط, مما سيجعل المنافسة بينهما مشتعلة حتى إنتهاء الجولة السادسة مع بقاء الحظوظ الأقوى لفريق المريخ الذي يحتاج إلي نتيجة التعادل على أقل تقدير من أمام مُضيفه فريق النجم الساحلي, وربما أيضاً قد يحسم فريق الهلال الأمور بشكل نهائي في حالة فوزه أو تعادله أمام فريق فيروفياريو وهو ما تأمله جماهير فريق المريخ.