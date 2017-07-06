موعد مباراة الهلال وفيروفياريو في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يسعى فريق الهلال السوداني توديع مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي بصورة مشرفة على أرضه وأمام جماهيره في أم درمان بالسودان وذلك حينما يستقبل فريق فيروفياريو من موزمبيق, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من عمر المسابقة الأفريقية, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الهلال قد فقد كامل حظوظه في التأهل إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة عقب خسارته لموقعة الكلاسيكو في الجولة السابقة أمام غريمه فريق المريخ بهدفين مقابل هدف واحد, ليُصبح مُتذيلاً لترتيب المجموعة ولا يملك في رصيده سوى 4 نقاط فقط, مما أسفر أيضاً عن إعلان إدارة ناديه منذ يومين إقالة التونسي نبيل الكوكي مدرب الفريق من منصبه, حيث إعتبرته إدارة النادي أنه هو المسئول الأول عن نتائج فريق الهلال السيئة في دور المجموعات.

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ومن جهته لا تزال هناك حظوظ ولو ضئيلة للفريق الضيف فيروفياريو الذي يحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 5 نقاط, حيث يحتاج فريق فيروفياريو إلي تحقيق الفوز خارج أرضه على مُضيفه فريق الهلال وإنتظار خسارة فريق المريخ في التوقيت ذاته أمام فريق النجم الساحلي التونسي, حتى يتمكن الفريق من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل سيتمكن من خلالها العبور لأول مرة في تاريخه إلي الدور ربع النهائي.