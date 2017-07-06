موعد مباراة الفتح الرباطي وريفرز يونايتد في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يستعد فريق الفتح الرباطي المغربي لتصحيح مساره في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي للعام الحالي 2017 م, وذلك عندما يستقبل على أرضه فريق ريفرز يونايتد من نيجيريا ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من عمر المسابقة الأفريقية, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُعد المباراة هي الفرصة الآخيرة لفريق الفتح الرباطي من أجل حجز مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, وذلك بعدما أدخل نفسه في عملية الحسابات المعقدة عقب خسارته في الجولة الماضية أمام مُضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد, ففريق الفتح الرباطي يحتل حالياً المركز الرابع في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 6 نقاط, فيما يحتل فريق كمبالا سيتي الصدارة ويمتلك في رصيده 9 نقاط.

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ومن أجل ضمان التأهل يحتاج فريق الفتح الرباطي إلي تحقيق الفوز بأكبر قدر من الأهداف على حساب ضيفه فريق ريفرز يونايتد, وفي التوقيت ذاته إنتظار خسارة فريق كمبالا سيتي أمام فريق الإفريقي التونسي ولا شئ غير ذلك, وفي حالة حدوث ذلك سوف يتعادل كلاً من فريق الفتح الرباطي وفريق كمبالا سيتي في عدد النقاط ومع تعادلهما في المواجهات المباشرة فإن الحاسم لبطاقة التأهل سيكون فارق الأهداف في نهاية المطاف.

أما الضيف فريق ريفرز يونايتد فلديه هو الآخر حظوظ ضئيلة في التأهل, ولكن بحسابات أكثر تعقيداً من فريق الفتح الرباطي, وخاصة وأنه يخوض أخر مواجهة له في دور المجموعات خارج أرضه مما يجعله قريباً للخسارة بنسبة كبيرة للغاية نظراً لعدم خبرته في المسابقات الأفريقية.