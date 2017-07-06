مهاجم إيفرتون في طريقه للتعاقد رسمياً مع مانشستر يونايتد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد توصل إلي إتفاق نهائي مع فريق إيفرتون الإنجليزي, وذلك من أجل إنتقال المهاجم البلجيكي روميرو لوكاكو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من قلعة غوديسون بارك إلي قلعة أولد ترافورد.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن قيمة الصفقة من المتوقع أن تصل إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني, وإضافة لذلك فإنها ستشمل أيضاً إنتقال المهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني من صفوف فريق مانشستر يونايتد إلي صفوف فريقه القديم إيفرتون في الصيف الحالي.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح في خلال الساعات القليلة المقبلة فسيكون فريق مانشستر يونايتد قد نجح بذلك في هزيمة غريمه فريق تشيلسي, والذي كان يرغب هو الآخر في ضم المهاجم البلجيكي روميرو لوكاكو إلي صفوفه بناءً على رغبة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي, ولكن يبدو الآن أن فريق مانشستر يونايتد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو قد وجها ضربة موجعة وقوية للفريق اللندني في سوق الإنتقالات الحالية.

هذا وتأتي الصفقة بناءً على رغبة كبيرة من جانب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد, والذي يرغب في تدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل, وخاصة لما ينتظر الفريق من تحديات في غاية الصعوبة أبرزها سيكون المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا, وإضافة لذلك لقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس الإتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية.