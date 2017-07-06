موعد مباراة الإفريقي وكمبالا سيتي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يسعى فريق الإفريقي التونسي لحسم صدارة مجموعته الأفريقية حينما يستقبل على أرضية ملعب رادس نظيره فريق كمبالا سيتي الأوغندي, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين فكلاهما يرغب في ضمان حجز مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, حيث يحتل فريق الإفريقي حالياً المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 9 نقاط, وهو نفس عدد النقاط الذي يمتلكه فريق كمبالا سيتي الذي يحتل صدارة الترتيب نظراً لتفوقه في المواجهات المباشرة, حيث فاز على فريق الإفريقي في موقعة الذهاب في أوغندا ليبقى الحسم الآن في تونس, علماً بأن فريق الإفريقي يحتاج إلي الفوز ولو بهدف واحد فقط لخطف الصدارة نظراً لتفوقه بفارق الأهداف عن منافسه.

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أما الضيف فريق كمبالا سيتي وبالرغم من أنه يخوض المباراة خارج أرضه على ملعب صعب مثل ملعب رادس, إلا أنه يؤمن بكامل حظوظه في التأهل وخاصة بعد المستوى الرائع الذي قدمه في دور المجموعات من عمر المسابقة وحتى الآن والذي جعله متصدراً لترتيب المجموعة قبل جولة واحدة فقط من النهاية, ولعل ما يجعل الفريق الأوغندي غير مضغوطاً في هذه المواجهة هو أنه يكفيه التعادل فقط من أجل الحفاظ على صدارته والتأهل رفقة فريق الإفريقي للدور المقبل.