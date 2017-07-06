أتليتكو مدريد يقترب من إعادة مهاجمه السابق لصفوفه رسمياً خلال ساعات

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فريق أتليتكو مدريد الإسباني بات قريباً للغاية خلال الساعات القليلة القادمة من الإعلان بشكل رسمي عن تعاقده مع المهاجم الإسباني المخضرم دييغو كوستا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي حالياً, وذلك بعدما توصلت إدارة نادي أتليتكو مدريد إلي إتفاق نهائي بشأن كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة مع إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش.

حيث أشارت التقارير إلي أن قيمة الصفقة من المتوقع أن تصل إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني, إلا أن المهاجم دييغو كوستا سوف تتم إعارته طوال فترة الدور الأول إلي أحد الأندية على أن يعود من جديد إلي صفوف فريق الروخي بلانكوس في شهر يناير المقبل ليخوض معه الدور الثاني من عمر الموسم, وذلك بسبب العقوبة التي تعرض لها نادي أتليتكو مدريد من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم والتي حرمته من إجراء أي تعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

ولكن ذلك الأمر لم يُمثل أي مشكلة لفريق أتليتكو مدريد الذي سينجح بذلك في إتمام أولى صفقاته بشكل رسمي في الصيف الحالي, وذلك في إنتظار صفقته الثانية وهي التعاقد مع الجناح الإسباني فيتولو قائد فريق إشبيلية الإسباني على أن تتم إعارته أيضاً طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم.

هذا وكانت إدارة نادي أتليتكو مدريد قد تحركت في الصيف الحالي بشكل أساسي بإتجاه تمديد عقود أبرز عناصر الفريق, وذلك من أجل الإبقاء عليهم وضمان عدم مغادرة أي منهم في الصيف الحالي والذي قد يؤثر على الفريق في الموسم المقبل المنتظر من جانب جماهير الروخي بلانكوس وخاصة وأن فريق الأتليتي سوف ينتقل إلي ملعبه الجديد.