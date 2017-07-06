مانشستر يونايتد يرصُد نجماً أخر من بوروسيا دورتموند في الصيف الحالي

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد بدأ في التفكير في لاعب إرتكاز جديد من أجل إنتدابه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعد فشله في التعاقد مع الإنجليزي إريك داير لاعب فريق توتنهام هوتسبير وعدم تمكنه حتى الآن من حسم صفقة الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.
حيث أشارت الصحيفة إلي أن البرتغالي جوزيه مورينيو قد وضع ضمن أولوياته الألماني الواعد يوليان فايغل لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني, وذلك نظراً لإمكانياته الكبيرة والموهبة التي يتمتع بها رغم صغر سنه والتي جعلته محطاً لأنظار العديد من الأندية الأوروبية في الصيف الحالي.
وكان الألماني الواعد يوليان فايغل صاحب ال 21 عاماً قد ساهم في إنهاء فريقه الحالي بوروسيا دورتموند الموسم الماضي في المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني, وبالتالي ضمن الفريق تأهله بشكل مباشر إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل, وإضافة لذلك ساهم أيضاً في فوز فريقه بلقب كأس ألمانيا والذي حققه الفريق الأصفر عقب فوزه على حساب فريق أينتراخت فرانكفورت في الدور النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.
ومن جهته يأمل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في حسم جميع الصفقات التي يرغب بها قبيل إنطلاقة المعسكر الصيفي للفريق في الولايات المتحدة الأمريكية, وذلك حتى يكون الفريق جاهزاً بأفضل صورة ممكنة قبيل إنطلاقة الموسم بشكل رسمي في مطلع شهر أغسطس المقبل.
التعليقات