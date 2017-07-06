موراتا في طريقه إلي الإنتقال رسمياً إلي قلعة أولد ترافورد خلال ساعات

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن المهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بات في طريقه للتعاقد رسمياً مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الصفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني, على أن يصل اللاعب إلي مدينة مانشستر ويتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في خلال الساعات القادمة, وذلك بالرغم أيضاً من إقتراب فريق مانشستر يونايتد من الظفر بخدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي في الصيف الحالي.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سيكون فريق مانشستر يونايتد قد نجح في تأمين مهاجمين من الطراز الرفيع من أجل قيادة خط هجوم الفريق في الموسم المقبل الذي ينتظر فيه الفريق العديد من التحديات الصعبة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأوروبي, وهو ما جعل البرتغالي جوزيه مورينيو مُطالباً بضرورة التعاقد مع لاعبين كبار من أجل الإستعداد الأمثل لخوض غمار الموسم المقبل.

وسوف يكون فريق مانشستر يونايتد مُنافساً في الموسم المقبل على 5 جبهات مختلفة, وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في المقام الأول, ومن ثم يأتي بعدها ألقاب كأس السوبر الأوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية, علماً بأن الفريق قد فاز في الموسم الماضي بثلاثة ألقاب وهي الدرع الخيرية الإنجليزية وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي.