وست هام في طريقه للحفاظ رسمياً على لاعبه الإسباني

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بات في طريقه رسمياً للحفاظ على لاعب الوسط في فريقه وهو الإسباني بيدرو أوبيانغ, والذي يُعد واحداً من أفضل العناصر في فريق الهامرز نظراً لما قدمه اللاعب في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي كان أول موسم له مع الفريق.

حيث أشارت التقارير أيضاً إلي أن فريق وست هام يونايتد سوف يُعلن اليوم الجمعة بشكل رسمي عن تمديد عقد اللاعب الإسباني لمدة 5 مواسم قادمة, وبذلك يستمر فريق وست هام يونايتد في المحافظة على ركائز فريقه الأساسية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك يأتي بناءً على رغبة الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق الهامرز والذي يرغب في قيادة فريقه في الموسم المقبل بشكل مختلف من شأنه أن يُنسي جماهير الفريق اللندني ما عاشته في الموسم الماضي من وضع عصيب.

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ولعل ما كان يشغل بال إدارة نادي وست هام يونايتد كثيراً خلال الفترة الآخيرة أن الإسباني الواعد بيدرو أوبيانغ صاحب ال 25 عاماً قد إنهالت عليه العديد من العروض المُغرية مؤخراً, ومن أبرز تلك العروض كان عرض فريق إيفرتون الإنجليزي مما دفع إدارة نادي الهامرز للتحرك سريعاً.

ولكن الأمر المؤكد في الوقت الحالي أن إدارة نادي وست هام يونايتد عليها التحرك بشكل أسرع في الصيف الحالي, حيث لم يتعاقد الفريق حتى هذه اللحظة مع أي لاعب جديد مما يُقلق جماهير الهامرز كثيراً في إنتظار الأيام القادمة لعلها تشهد جديداً.