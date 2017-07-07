موعد مباراة كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

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يتواصل العد التنازلي بين أوساط عشاق كرة القدم المصرية وذلك ترقباً لموقعة كلاسيكو الكرة المصرية, والتي ستجمع بين كلاً من الغريمين فريق الأهلي وضيفه فريق الزمالك على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, وذلك في اليوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي ضمن مباريات الأسبوع الآخير من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز, علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل الطرفان القمة رقم 114 بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز ولا شئ غيره بالرغم من عدم أهمية المباراة تماماً من الناحية الحسابية, إلا أن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية تبقى دائماً لها نُكهة خاصة عند أنصار كلاً من الفريقين ويبقى فيها الفوز هدفاً رئيسياً حتى لو كانت المباراة ودية نظراً للصراع الرياضي التاريخي بين الغريمين.

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ولعل ما سيجعل المباراة مفتوحة من الجانبين أن كلاهما سيلعب من أجل الهجوم وتحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير في ختام مباريات الدوري للموسم الحالي 2016 -2017 م, ويأتي ذلك بعدما حسم فريق الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الحالي منذ قرابة شهر تقريباً ليتوج بطلاً للمرة ال 39 في تاريخه, أما فريق الزمالك فقد ضمن مركزه الحالي الثالث في جدول الترتيب وذلك بعدما تنازل عن مركز الوصافة بالقوة لصالح فريق مصر المقاصة, وبالتالي لن يتمكن أبناء القلعة البيضاء من المشاركة في دوري الأبطال في العام المقبل وسيكتفي الفريق بالمشاركة في كأس الإتحاد الأفريقي.

وعلى صعيد جدول الترتيب يمتلك فريق الأهلي المتصدر في رصيده 81 نقطة حققها دون أن يتلقى أي هزيمة حتى الآن في الدوري, لتبقى له مباراة واحدة فقط على بُعد إنجازه التاريخي بعدم الخسارة في 34 مباراة في الدوري المصري والذي سيُحققه للمرة السابعة, أما فريق الزمالك صاحب المركز الثالث فيمتلك في رصيده 66 نقطة.